Сто років тому, 15 грудня 1923 року, була зареєстрована торгова марка Škoda. Знакова летюча стріла з трьома пір’їнами символізувала швидкість і прогрес. Подивіться, як з тих пір змінився логотип на капотах автомобілів Škoda.

Крилата стріла з’являється в різних формах на автомобілях, вироблених у Млада-Болеславі з 1925 року, коли вона замінила оригінальний круглий логотип Laurin & Klement.

Також цікаво музей Škoda у Млада-Болеславі

Коли все починалося, компанія з Млада-Болеслава використовувала для своєї продукції назву Slavia, але тоді ще робила велосипеди. У декоративному логотипі фірми та на спрощеній металевій пластині логотип доповнювався прізвищем засновників компанії: Laurin & Klement.

Те саме стосується мотоциклів, які випускалися з 1899 року. Поява автомобільного виробництва (1905) започаткувала характерний круглий логотип з ініціалами L&K з лавровим вінком по периметру. Це відображало той факт, що великі досягнення в автоспорті вже були частиною ДНК компанії на той час. Каліграфічний напис Laurin & Klement, що перегукується з елегантністю модерну, також з’являвся в комунікаціях і на автомобільних радіаторах до кінця 1920-х років.

Логотип 1905 року в стилі модерн

Символ швидкості та прогресу

15 грудня 1923 року торгова марка Škoda отримала логотип стріли, що летить. Тоді цей знак був офіційно зареєстрована на компанію, яка ще не була виробником автомобілів з Млада-Болеслава. Це був логотип Škoda Works, інженерної фірми, розташованої в Пльзені. Одночасно компанія запатентувала альтернативу з п’ятьма пір’їнами та інтегрованим написом Škoda, який насправді ніколи не використовувався.

Крилата стріла була запатентована як логотип Škoda в 1923 році.

Також цікаво електрична Skoda з сонячними панелями подолала тисячі кілометрів Африкою

Це результат більш ніж річного пошуку підходящої торгової марки, який розпочався з публічного тендеру. Серед близько трьохсот малюнків переміг варіант, що нагадує голову індіанського вождя з головним убором з пір'я.

Ім'я дизайнера логотипа невідоме, тому, мабуть, назавжди залишиться таємницею; можливо, це була колективна робота, яку поступово змінювали різні відділи компанії. Зменшення з п’яти пір’їн, які ніби утримували стрілу в польоті, до трьох було пов’язано з тим, що новий товарний знак мав бути чітким, навіть якщо він був досить маленьким і формованим чи литим. З цих причин додаткове слово Škoda також було врешті вилучено.

Основою логотипу був індіанський головний убір

Новий знак почав з’являтися на автомобілях з Млада-Болеслава менш ніж через два роки, після того, як автозавод Laurin & Klement був інтегрований у машинобудівний концерн Škoda.

Зелений замість синього

Коли на початку 1990-х років автомобільна компанія Škoda стала частиною Volkswagen Group, графічна концепція логотипу змінилася. Оригінальний синьо-білий колір використовувався для друкованих матеріалів компанії до 1992-1993 років і як емблема на автомобілях до 1995 року.

У грудні 1992 року торгова марка була змінена: синій колір був замінений на зелений, а назва Škoda з'явилася в окантовці кола з новим шрифтом. Дещо змінена форма була застосована як емблема на автомобілях із серії Škoda Felicia, яка на той час ще розроблялася. Емблема, яка використовувалася на автомобілях, також включала лавровий вінок, посилаючись на багаті спортивні традиції компанії та історичні варіанти логотипу Laurin & Klement.

Зі збільшенням уваги до навколишнього середовища в 1990-х роках зелений колір у логотипі став більш акцентованим

До речі Автомобілі Laurin & Klement були в довоєнному Тернополі

Це, звичайно, не кінець розробки логотипу. 3 березня 2011 року на Женевському автосалоні були представлені не лише новинки в лінійці Škoda. Щойно компанія відсвяткувала 110-річчя своєї успішної участі в автоспорті дебютом моделі Fabia Monte Carlo, яка вперше взяла участь в однойменному ралі в січні.

Іншим центром уваги було концепція Vision D, перша демонстрація нової на той час мови дизайну бренду. Характерні риси дизайну Škoda були доповнені чіткими, чистими лініями. Тож було цілком логічно, що до нового корпоративного дизайну буде додано оновлений логотип.

Зелений відтінок крилатої стріли було змінено на світліший під назвою Škoda Green, оточений більш тонким хромованим (раніше чорним) колом. Використання 3D-елемента також значно посилило пластику логотипу. У вівторок, 1 березня, старий логотип було замінено на новий на всьому головному заводі в Млада-Болеславі, а наступного дня – у філіях у Квасінах і Врхлабі. З 2012 року новий логотип також красується на автомобілях – на колесах, решітці радіатора та кермі.

З 2011 року логотип Škoda має хромоване зовнішнє кільце.

Škoda – звучить так само добре, як і виглядає!

Влітку 2023 року Škoda представила абсолютно новий звуковий логотип, акустичний «гімн» автомобільної компанії. На звуковий логотип надихнула симфонічна поема «Влтава» з циклу «Моя країна» чеського композитора Бедржиха Сметани.

Звуковий логотип походить від грайливого та піднесеного початкового мотиву Влтави, який представляє джерело річки Влтава, який грають на флейтах. Навіть у метафоричному значенні, переданому сучасним синтезатором, це означає початок подорожі, нову еру для бренду – одночасно віддаючи данину традиціям компанії та чеським культурним корінням.

Логотип ери цифрових технологій

На додаток до круглого логотипу з крилатою стрілою у формі, яка існує з 2011 року, через сім років на задній частині автомобілів також почали використовувати характерні написи Škoda.

Влітку 2022 року цей напис став основним інструментом комунікації. Для того, щоб зробити напис більш виразним, йому надано новий вигляд з інтегрованим акцентом «гачок» над літерою S, а також більш симетричною комбінацією вигинів і країв. Типовий гачок, який зазвичай стоїть над літерою S, інтегрований у нього та зливається із симетрією логотипу.

Влітку 2022 року назва компанії стала основним інструментом комунікації

Символ крилатої стріли зазнав незначних змін. Логотип був спрощений і тепер став пласким, що дозволяє автовиробнику працювати з кольорами більш виразно. Двовимірна версія більш ефективна, особливо на мобільних пристроях, і дозволяє гнучко інтегрувати різні формати у відповідь на перехід до ще більшої цифровізації зв’язку.

Нова айдентика також включає два нових відтінки зеленого, смарагдовий і електричний зелений. Вони зберігають зв’язок з історією, одночасно оновлюючи логотип і роблячи більш виразне посилання на електромобільність, наріжний камінь майбутнього бренду.

Нагадаємо, яким буде новий модельний ряд електромобілів Škoda.