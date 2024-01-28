Майже за півтора сторіччя свого існування чеський автовиробник створив безліч всілякої техніки: від велосипедів до сільськогосподарських плугів. Деякі розробки стали легендами, а деякі просто ексклюзивні.

1900 рік: «Квадроцикл» – празька сенсація

Цей чотириколісний «квадроцикл» був представлений 1 липня 1900 року, і його по праву можна вважати таким же прототипом автомобіля, як і Motorwagen Карла Бенца. “Квадроцикл” був побудований у Млада-Болеславі з компонентів мотоциклів і трициклів Laurin & Klement з одноциліндровими бензиновими двигунами.

Як ми бачимо на фото, у нього було мотоциклетне кермо замість круглого, а пасажирське сидіння, з'єднане з широкою підніжкою, зроблене трохи нижче, ніж місце водія. Саме тому водій, який зображений на світлині, Бедржих Мерфайт (відомий празький велосипедист), мав чудовий огляд на всі боки.

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1904 рік: чотирициліндровий мотоцикл L&K CCCC

Один із перших у світі чотирициліндрових мотоциклів також створений компанією Škoda. Мотоцикл CCCC, випущений у березні 1904 року, став справжньою сенсацією свого часу.

Робочий об’єм двигуна 735 куб.см забезпечувався чотирма стандартними одноциліндровими двигунами з поперечним розташуванням з окремими колінчастими валами та взаємопов’язаними шестернями. Потім цей мотоцикл побачив свого досконалішого наступника.

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1912 рік: Мотоплуги Excelsior

Моторні плуги L&K Excelsior вперше вийшли на поля в 1912 році. Першою моделлю був Excelsior P4 потужністю вісімдесят кінських сил. На руку моторним плугам зіграла Перша світова війна (1914-1918), жертвами якої, окрім солдатів і мирного населення, стали також мільйони коней. Пізніше на зміну цим гігантам прийшли легші багатоцільові тягачі.

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1963: Škoda type 990 “Hajaja”

Універсал Type 990 1963 року – це один з багатьох попередніх прототипів седана Š 1000. Як з’явилося прізвисько «Хаджаджа»? Однолітровий чотирициліндровий двигун універсала був розміщений майже горизонтально під підлогою багажника, ніби він лежав рівно.

Хаджаджа був героєм популярних казок на ніч на чеському радіо, які допомагали дітям лягати спати, тому це ім’я було очевидним вибором. Технічне рішення було геніальним, але проблеми з охолодженням двигуна вирішити не вдалося, тому універсал так і залишився прототипом, і зараз зберігається в музеї Škoda в Млада-Болеславі.

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1996: Škoda Felicia Fun

Похідна модель від популярного у свій час Škoda Felicia була помітна здалеку завдяки сонячно-жовтій фарбі кузова. Випущений у 1996 році Felicia Fun також мав приголомшливе інженерне рішення: шарнірна та задня стінка біля основи двомісної кабіни дозволяла розширити модифікований пікап двома додатковими сидіннями. Приблизно 4000 випущених моделей Fun зараз є бажаною моделлю для колекціонерів.