Компанія опублікувала відео, де поділилась елементами екстер’єру нової моделі. Одразу помітно, що Octavia отримала новий корпоративний дизайн та фірмовий стиль бренду.

Запустивши у виробництво повністю електрифіковані Superb і Kodiaq, а також повністю електричний Enyaq, чеський автовиробник закріпив свій авторитет, як виробника одних з найекологічніших автомобілів у світі.

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Зовсім незабаром Skoda планує представити оновлену Octavia. Автомобіль матиме два варіанти кузова: хетчбек, та Combi. Технологія Plug-in Hybrid (PHEV) використовується в поточній Octavia з 2020 року.

Вірогідно, що Octavia PHEV збереже свою батарею місткістю 13 кВт-год, що дозволяє актуальній моделі мати пробіг виключно на електриці приблизно 56-64 кілометри. Проте, скоріш за все, варто очікувати незначного збільшення цього параметру.

Octavia базується на тій самій платформі MQB, що й Volkswagen Golf, тому поки немає шансів побачити повністю електричну Octavia. Однак, Škoda прагне стати одним із п’яти найбільш продаваних брендів у Європі до 2030 року з лінійкою авто у сегменті початкового рівня. Саме тому, цілком можливо, що електрична Octavia може з’явитись в кінці цього десятиліття.

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З тизеру, який показала компанія Skoda помітно, що нова Octavia отримала інший передній бампер та змінену решітку радіатора, а також оновлений логотип Skoda.

Окрім версії PHEV, актуальна Octavia представлена з бензиновими моторами об’ємом 1,0- та 1,5 літра, потужністю 108 й 148 кінських сил відповідно. Є також і дволітрові дизельні агрегати потужністю 114, 148 або 197 к.с. Цілком вірогідно, що рестайлінгова Octavia збереже лінійку наявних двигунів. Побачити її ми зможемо вже зовсім скоро.