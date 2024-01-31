Компания опубликовала видео, где поделилась элементами экстерьера новой модели. Сразу заметно, что Octavia получила новый корпоративный дизайн и фирменный стиль бренда.

Запустив в производство полностью электрифицированные Superb и Kodiaq, а также полностью электрический Enyaq, чешский автопроизводитель закрепил свой авторитет, как производителя одних из самых экологичных автомобилей в мире.

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Совсем скоро Skoda планирует представить обновленную Octavia. Автомобиль будет иметь два варианта кузова: хэтчбек и Combi. Технология Plug-in Hybrid (PHEV) используется в текущей Octavia с 2020 года.

Вероятно, что Octavia PHEV сохранит свою батарею емкостью 13 кВт/ч, что позволяет актуальной модели иметь пробег исключительно на электричестве примерно 56-64 километра. Однако, скорее всего, следует ожидать незначительного увеличения этого параметра.

Octavia базируется на той же платформе MQB, что и Volkswagen Golf, поэтому пока нет шансов увидеть полностью электрическую Octavia. Однако, Škoda стремится стать одним из пяти самых продаваемых брендов в Европе к 2030 году с линейкой авто в сегменте начального уровня. Именно поэтому, вполне возможно, что электрическая Octavia может появиться в конце этого десятилетия.

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Из тизера, который показала компания Skoda, заметно, что новая Octavia получила другой передний бампер и измененную решетку радиатора, а также обновленный логотип Skoda.

Кроме версии PHEV, актуальная Octavia представлена с бензиновыми моторами объемом 1,0- и 1,5 литра, мощностью 108 и 148 лошадиных сил соответственно. Есть также и двухлитровые дизельные агрегаты мощностью 114, 148 или 197 л.с. Вполне вероятно, что рестайлинговая Octavia сохранит линейку имеющихся двигателей. Увидеть ее мы сможем уже совсем скоро.