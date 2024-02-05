Чешский автопроизводитель представил рестайлинг одних из своих самых успешных моделей. Хэтчбек Scala и компактный кроссовер Kamiq получили обновленные бамперы и фары.

Теперь обновленный Scala выглядит еще более спортивным и привлекательным, а Kamiq – более брутальным. Оба авто получили новые решетки радиатор и опциональные матричные фары дальнего света. Кроме того, автомобили получили три варианта отделки салона, и 6 – кузова.

Также интересно: Skoda празднует 90-летие модели Superb

Клаус Зеллмер, председатель правления Škoda Auto, заявил: "Популярный дуэт хэтчбека Scala и городского внедорожника Kamiq успешно открыл для Skoda новые горизонты. Сейчас мы закладываем основу для продолжения этой истории успеха с помощью комплексного обновления, которое охватывает изысканный дизайн, новые и экологически чистые материалы, оптимизированные двигатели и инновационные детали Simply Clever".

Обновленная Skoda Scala

Автомобили получили 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и такой же, служащий в качестве панели приборов водителя. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Новые Scala и Kamiq получили более мощные двигатели. Два новых трехцилиндровых двигателя TSI объемом 1,0 литра поколения evo2 стали более эффективными благодаря усовершенствованию программного и аппаратного обеспечения. Среди других усовершенствований: обновленные топливные форсунки, турбина с изменяемой геометрией (VGT) и обновленные фазы газораспределения.

Читайте также: Skoda показала часть обновленной Octavia

Обновленные Skoda будут предлагаться с 5 и 6 ступенчатыми механическими коробками передач, что будут работать в паре с 1,0-литровыми двигателями (70 и 85 лошадиных сил), и 7 ступенчатой автоматической, что сочетается с двигателем 1,5 TSI мощностью 110 л.с., или топовым литровым двигателем.

Обновленный Skoda Kamiq

Автомобили оборудовали дополнительными опциями активной безопасности. В частности, появились системы Front Assist и Lane Assist, что с помощью камер следят за пешеходами и дорожными знаками. Также в авто появится система Easy Light Assist, что автоматически включает и выключает ближний свет.

Также интересно: Уникальные Skoda, о которых вы точно раньше не слышали

Начиная с комплектации Selection в обоих авто будут доступны опции круиз-контроля, система контроля давления в шинах и светодиодные противотуманные фары. Автомобили также оборудовали электроприводом багажника и системой "виртуальной педали", что позволит вам открыть его простым взмахом ноги. Базовые комплектации обоих авто предлагаются с 16 дюймовыми колесами, а топовые – с 18. Kamiq также будет доступен в варианте с двухцветной покраской кузова.

Новая оптика Skoda Kamiq

Компания Skoda предлагает покупателям 6 вариантов отделки салона, с возможностью установки дополнительных опций, а значит каждый покупатель может создать собственный индивидуальный вариант отделки Kamiq и Scala.

Читайте также: Skoda запускает производство нового Kodiaq

Также оба обновленные авто получили спортивную комплектацию под названием "Монте-Карло". В нее входит черная отделка кузова, специальные детали с карбоновым эффектом, тонировка окон и специальные логотипы.