Чешский автопроизводитель наконец-то официально презентовал долгожданную новинку. Новая Octavia получила новый корпоративный дизайн, улучшенные силовые установки и обновленный интерьер.

Самая популярная и успешная модель Skoda получила рестайлинг. Четвертое поколение Octavia, которое представили еще в 2019 году, теперь имеет обновленный корпоративный дизайн.

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Новая Octavia получила совершенно новую решетку радиатора и новые светодиодные матричные фары второго поколения, которые имеют 36 отдельных матричных сегментов и обеспечивают еще лучшее освещение дороги.

Интересно, что новая Octavia стала длиннее на 9 миллиметров. Версии хэтчбек и универсал доступны в четырех комплектациях - Essence, Selection, Sportline и RS. Доступная цветовая палитра состоит из 3 однотонных цветов и 7 металлических покрытий.

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Зеленый цвет Mamba Green является эксклюзивным для моделей Sportline и RS, а оранжевый Phoenix Orange доступен только для Octavia Combi. Также новая Octavia получила новые опциональные диски от 16 до 19 размера.

Интерьер новой Skoda Octavia также улучшили. Авто оборудовали информационно-развлекательной системой нового поколения, которую недавно анонсировала компания. В авто установлен 10 дюймовый главный экран мультимедиа, в голосовой ассистент которого интегрирован Chat GPT, а также появилась возможность опционной замены экрана на больший – 13 дюймовый.



Также автомобиль оснастили беспроводной зарядной станцией для смартфонов мощностью 15 Вт и с функцией охлаждения, а также портами USB-C мощностью 45 Вт. Впервые в Octavia появилась обновленная система без ключевого доступа, которая автоматически отпирает или запирает автомобиль, только водитель покидает зону в пределах 1,5 метров от автомобиля.

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Octavia предлагается с четырьмя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Базовая версия предлагается с двигателем 1.5 TSI и 2.0 TDI, работающих в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый двигатель предлагается и в высших комплектациях в версии мягкого гибрида в сочетании с 7-ступенчатой DSG.

Skoda Octavia Sportline

Покупатели, которые стремятся получить спортивный вариант новой Octavia теперь могут выбирать между вариантами комплектаций Sportline и RS. Версия Sportline сочетает элементы внешнего вида RS с другими силовыми агрегатами серии: 1.5 TSI мощностью 150 л.с., 2.0 TSI мощностью 204 л.с. и полным приводом, а также два дизеля 2.0 TDI мощностью 115 л.с. и 150 л.с.

Skoda Octavia RS

В то время как версия RS поставляется исключительно с двигателем 2.0 TSI мощностью 265 л.с. Он производит 370 Нм крутящего момента и всегда работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Двигатель не только мощный, но и эффективный благодаря использованию цикла Будака. Стандартная спортивная подвеска занижена на 15 миллиметров.

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В новой Octavia также появились новые элементы активной и пассивной безопасности, в частности: новая система контроля внимания и сонливости, интеллектуальная система помощи при парковке и 10 подушек безопасности в топовой комплектации.