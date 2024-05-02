Чешский автопроизводитель поделился подробностями о будущем производительном электромобиле. Разработкой гоночной версии занимается подразделение Škoda Motorsport.

Сообщается, что высокопроизводительная версия должна иметь ДНК автоспорта в серийном авто. Авто будет отличаться расширенным шасси и заниженным клиренсом.

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Из соображений аэродинамической эффективности, модель оснастят антикрыльями, диффузором и новыми бамперами. Внутри установят каркас безопасности для жесткости кузова.

Известно, что Enyaq RS Race будет только два сиденья, как у гоночных автомобилей, а отдельные детали будут облегчены или заменены на новые из композитных материалов. Вероятно, несколько частей интерьера вообще исчезнут, чтобы сделать автомобиль легче.

Электромобиль получит новую трансмиссию, а вот двигатели и батарея останутся стандартными от серийного Enyaq RS Coupé. Михал Грабанек, руководитель Škoda Motorsport, сказал: "Škoda Motorsport разработала свой первый полностью электрический автомобиль в 2021 году. Мы многому научились, но я думаю, что сейчас самое время использовать наш опыт."

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Он также добавил: "Мы создаем уникальную концепцию Enyaq RS Race, которая продемонстрирует, как мы можем перенести ДНК автоспорта на серийные автомобили, одновременно работая над будущим".