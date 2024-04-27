Чешский автопроизводитель решил увеличить узнаваемость бренда среди молодой аудитории, благодаря созданию собственного спорткара в симуляторе гонок Gran Turismo 7.

Škoda Vision Gran Turismo – это одноместный полностью электрический спорткар. Модель будет доступна для пользователей, которые играют на консоли PlayStation. Компания говорит, что дизайн модели – это смесь стиля классической Skoda 1100 OHC Spider 1957 года и современной линейки бренда.

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Модель имеет полный привод, благодаря 4 электромоторам, выдающим мощность в 1073 л.с. с крутящим моментом в 1020 Нм. Аккумуляторная батарея имеет емкость в 87 кВт-ч. К тому же автомобиль имеет хорошую родословную, ведь Skoda 1100 OHC Spider была разработана для участия в гонке 24 часа Ле-Мана.

Модель Vision Gran Turismo представлена в матовом зеленом цвете Explorer Green, который также имел концепт Škoda Vision 7S, представивший новый язык дизайна бренда Modern Solid. Однако, игроки также могут выбрать ливрею, напоминающую Skoda 130 RS, которая одержала двойную победу на ралли Монте-Карло 1977 года.

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Особенностью Vision Gran Turismo является разделенное заднее антикрыло, T-образные фары и фонари. В салоне болид имеет футуристический руль из углеродного волокна. Концепт-кар имеет 4,41 м в длину, ширину в 1,95 м и высоту всего в 95 см. Вес – всего 1300 кг.