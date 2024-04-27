Чеський автовиробник вирішив збільшити впізнаваність бренду серед молодої аудиторії, завдяки створенню власного спорткару у симуляторі перегонів Gran Turismo 7.

Škoda Vision Gran Turismo – це одномісний повністю електричний спорткар. Модель буде доступна для користувачів, які грають на консолі PlayStation. Компанія каже, що дизайн моделі – це суміш стилю класичної Skoda 1100 OHC Spider 1957 року та сучасної лінійки бренду.

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Модель має повний привід, завдяки 4 електромоторам, що видають потужність в 1073 к.с. з крутним моментом в 1020 Нм. Акумуляторна батарея має ємність в 87 кВт-год. До того ж автомобіль має гарний родовід, адже Skoda 1100 OHC Spider була розроблена для участі в гонці 24 години Ле-Мана.

Модель Vision Gran Turismo представлена в матовому зеленому кольорі Explorer Green, який також мав концепт Škoda Vision 7S, який представив нову мову дизайну бренду Modern Solid. Однак, гравці також можуть обрати ліврею, що нагадує Skoda 130 RS, яка здобула подвійну перемогу на ралі Монте-Карло 1977 року.

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Особливістю Vision Gran Turismo є розділене заднє антикрило, T- подібні фари й ліхтарі. В салоні болід має футуристичне кермо з вуглецевого волокна. Концепт-кар має 4,41 м в довжину, ширину в 1,95 м й висоту всього в 95 см. Вага – всього 1300 кг.