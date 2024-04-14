За всю свою історію чеський автовиробник створив багато цікавих як серійних авто, так і прототипів, які з певних причин не пішли в серійне виробництво.

Деякі з цих автомобілів маловідомі простим шанувальникам бренду Škoda, проте вони заслуговують на увагу, адже мають деякі цікаві рішення в галузі інженерії та дизайну.

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Laurin & Klement FCR

На початку 20 століття гоночні автомобілі класифікували не за робочим об’ємом двигуна, а за кількістю та діаметром циліндрів. До того ж в ті часи не було обмежень щодо ходу поршня.

Враховуючи це, у 1909 році, відомий конструктор автомобілів Отто Ієронімус створив два гоночних боліди Laurin & Klement FCR, оснащених чотирициліндровим двигуном потужністю 100 к.с. Хід поршня в цьому двигуні становив 25 см, а його об’єм становив 5,7 літра, тому не дивно, що автомобіль мав такий високий капот.

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Škoda 932 – попередник VW Beetle

Мало хто знає, що перед запуском в серію легендарного “жука”, Škoda також представила свій доступний автомобіль з заднім розташуванням двигуна. Прототип було оснащено чотирициліндровим опозитним двигуном SV з повітряним охолодженням робочим об'ємом 1,5 літра і потужністю 30 к.с.

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Škoda type 998 – «Агромобіль»

У 1962 році чеський автовиробник презентував легкий позашляховик під назвою Škoda type 998. Його основним призначенням була робота в лісництвах та в умовах складного бездоріжжя.

Модель могла перевозити 10 людей, або вантаж у кузові. Лобове скло можна було відкинути, що полегшувало транспортування літаком. Попри чудові характеристики, автомобіль не пішов в серійне виробництво.

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Škoda для Пакистану

Пікап Skopak (назва є скороченням від Škoda Pakistan), було створено на базі Skoda Octavia в 1970-71 роках. Модель мала металевий каркас на який можна приладнати скло. Пікап міг перевозити 500 кг вантажу та ще 750 у причепі.

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Škoda Buggy 736

У 1970-х роках були популярні пляжні баггі, тому, не дивно, що Škoda також створила власне. Баггі від чеського виробника з’явились завдяки моделі Škoda 110: фактично Buggy 736 є варіантом седана у кузові кабріолет.

Дизайн був розроблений Йозефом Чехом. Проте, серійне виробництво моделі так і не запустили. У компанії не було політичної підтримки західної моделі, хоч творці й стверджували, що баггі можна використовувати в аеропортах.