За всю свою историю чешский автопроизводитель создал много интересных как серийных авто, так и прототипов, которые по определенным причинам не пошли в серийное производство.

Некоторые из этих автомобилей малоизвестны простым поклонникам бренда Škoda, однако они заслуживают внимания, ведь имеют некоторые интересные решения в области инженерии и дизайна.

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Laurin & Klement FCR

В начале 20 века гоночные автомобили классифицировали не по рабочему объему двигателя, а по количеству и диаметру цилиндров. К тому же в те времена не было ограничений по ходу поршня.

Учитывая это, в 1909 году, известный конструктор автомобилей Отто Иеронимус создал два гоночных болида Laurin & Klement FCR, оснащенных четырехцилиндровым двигателем мощностью 100 л.с. Ход поршня в этом двигателе составлял 25 см, а его объем составлял 5,7 литра, поэтому неудивительно, что автомобиль имел такой высокий капот.

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Škoda 932 – предшественник VW Beetle

Мало кто знает, что перед запуском в серию легендарного "жука", Škoda также представила свой доступный автомобиль с задним расположением двигателя. Прототип был оснащен четырехцилиндровым оппозитным двигателем SV с воздушным охлаждением рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 30 л.с.

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Škoda type 998 – "Агромобиль"

В 1962 году чешский автопроизводитель презентовал легкий внедорожник под названием Škoda type 998. Его основным предназначением была работа в лесничествах и в условиях сложного бездорожья.

Модель могла перевозить 10 человек, или груз в кузове. Лобовое стекло можно было откинуть, что облегчало транспортировку самолетом. Несмотря на отличные характеристики, автомобиль не пошел в серийное производство.

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Škoda для Пакистана

Пикап Skopak (название является сокращением от Škoda Pakistan), был создан на базе Skoda Octavia в 1970-71 годах. Модель имела металлический каркас на который можно приделать стекло. Пикап мог перевозить 500 кг груза и еще 750 в прицепе.

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Škoda Buggy 736

В 1970-х годах были популярны пляжные багги, поэтому, неудивительно, что Škoda также создала собственное. Багги от чешского производителя появились благодаря модели Škoda 110: фактически Buggy 736 является вариантом седана в кузове кабриолет.

Дизайн был разработан Йозефом Чехом. Однако, серийное производство модели так и не запустили. У компании не было политической поддержки западной модели, хотя создатели и утверждали, что багги можно использовать в аэропортах.