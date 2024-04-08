Škoda Kodiaq получил новые элементы внешнего дизайна, современные технологические решения, больше пространства в салоне и расширенный диапазон силовых агрегатов. Также есть плагин-гибридная версия.

Флагман Škoda снова увеличился в размерах и теперь имеет элементы языка дизайна Modern Solid. Новый Kodiaq оснащен самыми современными информационно-развлекательными системами, включая дополнительный 13-дюймовый экран и проекционный дисплей и интегрированный чат-бот ChatGPT.

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Новый Škoda Kodiaq получил светодиодные матричные фары второго поколения и переднюю решетку радиатора с горизонтальной световой полосой. В интерьере текстиль и кожа отражают акцент на долговечность.

Впервые опционально доступен проекционный дисплей. Рычаг селектора передач теперь установлен на рулевой колонке. Также дебютируют последние поколения светодиодных матричных фар со значительно более высокой светоотдачей и системой динамического контроля шасси (DCC Plus).

Новый Kodiaq доступен с двумя дизельными и двумя бензиновыми двигателями с мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 150 кВт (204 л.с.). Новым дополнением к ассортименту является Kodiaq iV, оснащен гибридной силовой установкой, что подзаряжается. Он предлагает мощность 150 кВт (204 л.с.) и запас хода более 100 километров на электричестве.

Кроме того, 1.5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) знаменует собой дебют мягкой гибридной технологии в Kodiaq. Топовый двигатель 2.0 TSI мощностью 150 кВт (204 л.с.) и 2.0 TDI мощностью 142 кВт (193 л.с.) стандартно оснащаются полным приводом. Силовые агрегаты нового Kodiaq всегда сочетаются с автоматической коробкой передач DSG.