Škoda Kodiaq отримав нові елементи зовнішнього дизайну, сучасні технологічні рішення, більше простору у салоні та розширений діапазон силових агрегатів. Також є плагін-гібридна версія.

Флагман Škoda знову збільшився в розмірах і тепер має елементи мови дизайну Modern Solid. Новий Kodiaq оснащений найсучаснішими інформаційно-розважальними системами, включаючи додатковий 13-дюймовий екран і проекційний дисплей та інтегрований чат-бот ChatGPT.

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Новий Škoda Kodiaq отримав світлодіодні матричні фари другого покоління та передню решітку радіатора з горизонтальною світловою смугою. В інтер’єрі текстиль і шкіра відображають акцент на довговічність.

Вперше опціонально доступний проекційний дисплей. Важіль селектора передач тепер встановлено на рульовій колонці. Також дебютують останні покоління світлодіодних матричних фар зі значно вищою світловіддачею та системою динамічного контролю шасі (DCC Plus).

Новий Kodiaq доступний з двома дизельними та двома бензиновими двигунами з потужністю від 110 кВт (150 к.с.) до 150 кВт (204 к.с.). Новим доповненням до асортименту є Kodiaq iV, оснащений гібридною силовою установкою, що підзаряджається. Він пропонує потужність 150 кВт (204 к.с.) і запас ходу понад 100 кілометрів на електриці.

Крім того, 1.5 TSI потужністю 110 кВт (150 к.с.) знаменує собою дебют м’якої гібридної технології в Kodiaq. Топовий двигун 2.0 TSI потужністю 150 кВт (204 к.с.) і 2.0 TDI потужністю 142 кВт (193 к.с.) стандартно оснащуються повним приводом. Силові агрегати нового Kodiaq завжди поєднуються з автоматичною коробкою передач DSG.