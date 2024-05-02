Чеський автовиробник поділився подробицями про майбутній "заряджений" електромобіль. Розробкою версії для перегонів займається підрозділ Škoda Motorsport.

Повідомляється, що високопродуктивна версія повинна мати ДНК автоспорту в серійному авто. Авто відрізнятиметься розширеним шасі та заниженим кліренсом.

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З міркувань аеродинамічної ефективності модель оснастять антикрилами, дифузором та новими бамперами. Всередині встановлять каркас безпеки для жорсткості кузова.

Відомо, що Enyaq RS Race буде лише два сидіння, як у гоночних автомобілів, а окремі деталі будуть полегшені або замінені на нові з композитних матеріалів. Ймовірно, декілька частин інтер’єру взагалі зникнуть, аби зробити автомобіль легшим.

Електромобіль отримає нову трансмісію, а от двигуни та батарея залишаться стандартними від серійного Enyaq RS Coupé. Міхал Грабанек, керівник Škoda Motorsport, сказав: “Škoda Motorsport розробила свій перший повністю електричний автомобіль у 2021 році. Ми багато чого навчилися, але я думаю, що зараз саме час використати наш досвід.”

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Він також додав: “Ми створюємо унікальну концепцію Enyaq RS Race, яка продемонструє, як ми можемо перенести ДНК автоспорту на серійні автомобілі, одночасно працюючи над майбутнім”.