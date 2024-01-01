Škoda запускає новий симуляційний центр для випробувань автомобілів

Škoda Auto відкрила нові приміщення для Центру викидів і нового Центру моделювання в Млада-Болеславі. Після інвестицій у розмірі майже 22 мільйонів євро лабораторія зміцнить власні можливості виробника у плані технічного розвитку.

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Сучасні технології дозволяють проводити точне моделювання широкого діапазону кліматичних умов, уможливлюючи комплексні тести, які імітують реальні умови. Новий симуляційний центр є одним з найсучасніших об’єктів такого роду в Європі.

«Відкриття нового Центру симуляції є значним кроком вперед у розвитку автомобілів і підтверджує лідируючу позицію Škoda Auto в еволюції та тестуванні систем управління приводом і температурою. Важливість нового Центру моделювання та Центру викидів продовжуватиме зростати як з точки зору забезпечення якості наших серійних автомобілів, так і для створення високоефективних силових агрегатів і систем майбутнього», - говорить Йоханнес Нефт, член правління Škoda Auto з технічного розвитку.

Новий Simulation Center дозволяє перевіряти функціональність автомобіля під екстремальним навантаженням і перевіряти віртуальні обчислення в різних умовах водіння, забезпечуючи високу варіабельність тестів у різних кліматичних середовищах.

Під час випробувань установка витримує температуру від -7 до +50°C. Крім того, об’єкт може моделювати умови відносної вологості від 10 до 95% (що має вирішальне значення для таких регіонів, як Індія), вплив сонячного світла та гірську їзду на висоті до 5500 метрів над рівнем моря. У лабораторії також є сучасний роликовий динамометр для транспортних засобів потужністю до 300 кВт, здатний імітувати опір водіння на швидкостях до 265 км/год.

Крім того, центр оснащений складною системою повітропроводу, системою аналізу викидів і високошвидкісною зарядною станцією для електромобілів потужністю до 400 кВт. Можливість комбінувати ці технології дозволяє проводити комплексні тести, які точно повторюють реальні операції з високою точністю в результатах. Виконуючи щорічно до 850 випробувань, Симуляційний центр значно розширює можливості розробки нових технічних рішень.