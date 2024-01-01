Что уже известно о новом электрическом Škoda Elroq

Škoda Elroq собирается присоединиться к самой популярной категории компактных SUV. В иерархии электромобилей чешского бренда Elroq займет промежуточное место между Enyaq и будущим городским кроссовером Epiq.

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Одним из характерных элементов новой речи является новая решетка радиатора Tech Deck Face, которая содержит радар и фронтальную камеру. В базовой версии используется светодиодная технология, а в качестве опции будут доступны фары LED Matrix с 36 отдельными световыми сегментами. Еще одной новой особенностью является надпись Škoda на капоте.

В интерьере проекционный дисплей имеет графику в стиле нового фирменного стиля. Цифровая панель приборов 5,3-дюймовая, а информационно-развлекательная система имеет 13-дюймовый сенсорный экран. Также применяется использование переработанных материалов и материалов, которые можно переработать.

Elroq предлагает 470 литров пространства для багажа и до 1580 литров грузового пространства, когда задние сиденья сложены. Дополнительные функции включают новый карман для хранения зарядного кабеля и регулируемую полку для багажа. Еще одной изюминкой является QR-код, с видеоинструкциями.

В техническом плане Škoda Elroq является близким родственником семейства Enyaq и базируется на той же платформе MEB. Elroq будет доступен в четырех вариантах трансмиссии: Elroq 50 имеет аккумулятор емкостью 55 кВт/ч и электродвигатель мощностью 125 кВт, приводящий в движение заднюю ось. Elroq 60 получил аккумулятор емкостью 63 кВт/ч и электродвигатель мощностью 150 кВт, а Elroq 85 предлагает батарею емкостью 82 кВт/ч и электродвигатель мощностью 210 кВт. Elroq 85x имеет такую же емкость аккумулятора плюс полный привод и мощность 220 кВт.

По циклу WLTP Elroq также будет иметь запас хода более 560 километров на одном заряде. А быстрая зарядка от 10% до 80% занимает менее двадцати восьми минут для всех вариантов. Зарядка дома, например, с помощью одного из настенных блоков Škoda мощностью до 11 кВт, может длиться от 5,5 до 8 часов на максимальной мощности, в зависимости от конструкции.

Ряд систем безопасности и помощи также являются стандартными. Новые функции включают использование облачных данных для улучшения функциональности Travel Assist и расширенные функции для облегчения парковки. Elroq предложит, например, дистанционную парковку и запрограммированное парковки. Последняя функция позволяет водителю научить автомобиль парковаться в пяти местах с максимальным расстоянием до 50 метров. Автомобиль может выполнять маневры на этом маршруте полностью автоматически и даже дистанционно через приложение MyŠkoda.