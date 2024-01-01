Из чего сделан салон нового электрокроссовера Škoda Elroq

Первые эскизы интерьера нового электрического внедорожника Škoda Elroq показывают, что он согласуется с языком дизайна Modern Solid.

Как показывают первые опубликованные эскизы, интерьер сохраняет классическую симметричную архитектуру с сильными горизонтальными линиями и 13-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем в центре приборной панели. Кстати, Elroq предложит еще одну новую деталь: это будет первый автомобиль Škoda, у которого будет новый логотип на руле в виде надписи Škoda, вместо традиционного круглого логотипа.

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Новые модели электрических моделей Skoda будут иметь выбор из четырех внутренних отделок: студия, лофт, лодж и люкс. Каждый из этих дизайнов использует большую долю экологически чистых материалов, чем раньше.

Recytitan и Technofil – это два материала из переработанных материалов. Recytitan можно найти в дверных панелях, чехлах на сиденьях, приборной панели, подлокотнике и наколеннике в интерьере Loft. 78% этого материала – переработанный ПЭТ, из пластиковых бутылок от напитков. Еще 6% этой пряжи состоит из механически переработанных волокон старой одежды, и только остальные 16% ткани поступают из нового ПЭТ. Смесь волокон обрабатывается без химической обработки, в результате чего получается элегантная темно-серо-синяя ткань. Это дополняется элементами кожзаменителя в версии Loft. Плюс одна привлекательная деталь: светоотражающая желтая лента.

Так выглядит Škoda Elroq в камуфляже. Фото Škoda

Technofil есть в интерьере версии Lodge. Это ткань, смешанная из 75% переработанных волокон ECONYL® и 25% полиэстера. ECONYL® - это инновационный нейлоновый материал, созданный из отходов: рыболовные сети, обрезки ткани или ковры, которые в противном случае оказываются на свалках. Основными преимуществами материала является то, что он чрезвычайно устойчив к истиранию, износу и подлежит вторичной переработке. Его можно многократно перерабатывать без потери качества пряжи. Эта черная ткань затем сочетается со светло-серым кожзаменителем в интерьере Elroq Lodge. Опять же, есть привлекательная деталь: контрастная оранжевая лента и оранжевые ремни безопасности.