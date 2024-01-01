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Škoda поділилася першими зображеннями дизайну Elroq

Новий електричний кросовер Elroq стане першою моделлю бренду, яка отримала оновлену мову дизайну Modern Solid. Вона відрізнятиметься інакшим стилем передньої частини та іншими унікальними деталями.
Як виглядає Škoda Elroq: офіційні фото - Auto24
Данило Северенчук
logo9 вересня, 15:10
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Чеський автовиробник показав перші офіційні зображення нового електрокросовера Škoda Elroq, що має дебютувати в жовтні. Новинка отримала унікальний стиль передньої частини під назвою Tech-Deck.

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Вона відрізняється матричними світлодіодними фарами, написом «Škoda» над решіткою радіатора та агресивним спортивним бампером. Профіль моделі подібний до більшого кросовера Enyaq й має 20-дюймові легкосплавні диски.

Задня частина Elroq має помітний спойлер на даху та тонкі світлодіодні задні ліхтарі, а також такі унікальні акценти темного хрому та двовимірний логотип Škoda, що прикрашає центральні кришки легкосплавних дисків. Раніше компанія поділилась тизерами інтер’єру новинки, який буде оздоблений екологічно чистими матеріалами з переробленої сировини, під назвою Technofil та Recytitan.

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Очікується, що кросовер використовує платформу MEB, буде доступна з акумуляторами ємністю 55 кВт-год, 63 кВт-год і 82 кВт-год й пропонуватиме запас ходу до 560 км. Elroq буде доступний із заднім та повним приводом й матиме потужність 170 або 285 к.с., тоді як повнопривідна версія генеруватиме 299 кінських сил.

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