Škoda поділилася першими зображеннями дизайну Elroq

Чеський автовиробник показав перші офіційні зображення нового електрокросовера Škoda Elroq, що має дебютувати в жовтні. Новинка отримала унікальний стиль передньої частини під назвою Tech-Deck.

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Вона відрізняється матричними світлодіодними фарами, написом «Škoda» над решіткою радіатора та агресивним спортивним бампером. Профіль моделі подібний до більшого кросовера Enyaq й має 20-дюймові легкосплавні диски.

Задня частина Elroq має помітний спойлер на даху та тонкі світлодіодні задні ліхтарі, а також такі унікальні акценти темного хрому та двовимірний логотип Škoda, що прикрашає центральні кришки легкосплавних дисків. Раніше компанія поділилась тизерами інтер’єру новинки, який буде оздоблений екологічно чистими матеріалами з переробленої сировини, під назвою Technofil та Recytitan.

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Очікується, що кросовер використовує платформу MEB, буде доступна з акумуляторами ємністю 55 кВт-год, 63 кВт-год і 82 кВт-год й пропонуватиме запас ходу до 560 км. Elroq буде доступний із заднім та повним приводом й матиме потужність 170 або 285 к.с., тоді як повнопривідна версія генеруватиме 299 кінських сил.