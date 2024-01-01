Чим відрізняється версія Sportline у нового Škoda Superb

Версія Superb Sportline продовжує традицію спортивних рівнів оздоблення для автомобілів Škoda. Вона зберігає всі найкращі особливості базової моделі, особливо її місткість та деталі Simply Clever, але додає унікальні елементи дизайну та ширший асортимент обладнання.

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Деталі дизайну в глянцевому чорному кольорі – класична особливість спортивного дизайну Škoda. Їх можна знайти на новому Superb Sportline, де вони покращують атлетичний вигляд автомобіля. Рама решітки радіатора, віконні рами, зовнішні кришки дзеркал, елементи в передньому бампері, характерні для цього рівня обробки, лінія в задньому дифузорі та деякі деталі в окремих варіантах кузова - все це зроблено в глянцевому чорному кольорі. Superb Sportline Combi може похизуватись чорними рейками на даху.

Динамічний вигляд автомобіля посилюється пакетом SunSet, який забезпечує тонування вікон у задній частині. Колеса – ще один спортивний елемент. В базі йдуть 18-дюймові поліровані антрацитові колеса Vela з матовими чорними аеродинамічними кришками. В якості опції можна замовити з двох видів 19-дюймових коліс: Aniara зі срібними ободами і чорними аеродинамічними кришками, чи повністю чорні колеса Torcular.

Завершують образ нові логотипи Sportline на передніх крилах і чорний напис Škoda на задній частині.

Спортивне відчуття також проявляється в традиційно просторому інтер'єріз – передні спортивні сидіння з вбудованим підголівником, електричним управлінням та ручним регулюванням довжини сидіння.

Опція Suedia Sport Design Selection включає в себе передні спортивні сидіння, покриті матеріалом Suedia, які мають функцію масажу та підігрів. Додатковий люкс Sport Design Selection включає в сертифіковані AGR ергономічні сидіння, оббиті комбінацією шкіри та шкірозамінника з перфорацією, що додає вентиляцію до функції масажу та нагрівання.

Педалі отримали сталеві кришки. А перед водієм є триспицеве спортивне кермо, оббите шкірою з чорною строчкою та логотипом Sportline. Атмосфера інтер'єру посилюється регульованим освітленням.

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Superb Sportline також пропонує клієнтам більше обладнання. Спортивна концепція автомобіля посилюється спортивним шасі, встановленим на 15 міліметрів нижче, ніж в решті Superb, а також прогресивним рульовим управлінням в стандарті. Вдосконалене шасі DCC Sport доступне як опція.

Світлодіодні фари Matrix є стандартними спереду, а світлодіодні фари з анімованими поворотниками є стандартними ззаду. Ще однією привабливою особливістю є вдосконалене рішення KESSY, безключового входу, яке тепер може автоматично блокувати та розблокувати автомобіль.

Superb Sportline з цим обладнанням можна поєднувати з будь-яким з двигунів модельного ряду: чотирициліндровий 1.5 TSI потужністю 110 кВт, турбо 2.0 TDI потужністю 110 кВт або 142 кВт або бензиновий 2.0 TSI потужністю 195 кВт.