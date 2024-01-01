Як виглядає Škoda Superb з двигуном на 500 «конячок»: фото

Філія Škoda у Великій Британії об’єдналася з RE Performance, щоб створити унікальний Škoda Superb 3-го покоління. Спеціальна версія отримала назву Sleeper Edition й виглядає як звичайний Superb у комплектації Laurin & Klement, але всередині містить серйозно доопрацьований двигун й шасі.

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2,0-літровий двигун TSI був модифікований і тепер видає вражаючі 470 к.с. та 661 Нм крутного моменту. Для порівняння, поточний Audi RS4 Avant має потужність 464 к.с., що надходить від 2,9-літрового V6 з подвійним турбонаддувом.

Звичайний двигун Superb видає 280 к.с. й 400 Нм крутного моменту. Інженери замінили стандартну систему турбонаддуву, паливну систему та радіатор охолодження. Мотор працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG, що приводить у рух усі чотири колеса через систему повного приводу Škoda.

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Тюнери RE Perfomance також модифікували підвіску, зменшивши кліренс на 50 мм, замінили гальмівну систему та встановили 19-дюймові легкосплавні диски з гумою Yokohama 235/40 ZR19. Інтер’єр моделі залишили без змін.

Компанія створила Sleeper Edition, аби відзначити успіх Škoda Superb 3-го покоління, який розійшовся тиражем у 860 000 одиниць. На жаль, автомобіль не буде виставлено на продаж, адже унікальний екземпляр залишиться у парку британського підрозділу Škoda.