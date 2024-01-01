Чому у закамуфльованого Škoda Elroq фламінго на дверях

Основою камуфляжу Škoda Elroq є трапеція, утворена частиною першої літери бренду та інтегрованим наголосом (що перетворює звук «s» на «ш»). Ця деталь повторюється в різних розмірах і вирівнюваннях, щоб створити візерунок, який має надати відчуття зовнішнього вигляду автомобіля, не видаючи деталей. Автомобіль без маски не буде повністю розкритий до світової прем'єри.

До речі що відомо про майбутню Škoda Elroq

Трапецієподібний камуфляж базується на новому графічному візерунку Škoda, а також відображає характер Elroq, який стане першим автомобілем, який буде мати нову мову дизайну Modern Solid чеського автовиробника.

«Камуфляж, створений з акцентного мотиву гачка, підкреслює елегантний, але міцний силует Elroq. Водночас він ідеально покриває деталі нової моделі та поєднує два наші характерні корпоративні кольори, щоб привернути увагу та підвищити впізнаваність бренду», – говорить Майкл Лансдорф з відділу маркетингу Škoda.

Закамуфльована Škoda Elroq Фото Škoda

Звідки взялися фламінго?

Камуфляж автомобіля має ще одну особливість, яку не можна не помітити: фламінго на задніх вікнах. «Чому фламінго? По-перше, їх яскравий рожевий колір створює вражаючий контраст із зеленими кольорами марки Škoda. По-друге, вони мають певне значення для Elroq, про що ви дізнаєтеся більше цієї осені. Залишайтеся з нами», – каже Вероніка Зігаус, керівник відділу стратегії бренду та виробництва контенту в Škoda.

Škoda Elroq

Побудований на платформі MEB, компактний електропозашляховик Elroq схожий за технічними характеристиками на моделі сімейства Enyaq. Це перший автомобіль чеського автовиробника, який повною мірою використовує нову мову дизайну Modern Solid, що помітно в новій решітці радіатора Tech Deck Face і написі Škoda на передній частині. Elroq пропонує запас ходу до 560 кілометрів на одній зарядці, видає до 220 кВт і має 470-літровий багажний відсік.