Почему у закамуфлированного Škoda Elroq фламинго на дверях

Основой камуфляжа Škoda Elroq является трапеция, образованная частью первой буквы бренда и интегрированным ударением (что превращает звук "s" на "ш"). Эта деталь повторяется в разных размерах и выравниваниях, чтобы создать узор, который должен придать ощущение внешнего вида автомобиля, не выдавая деталей. Автомобиль без маски не будет полностью раскрыт до мировой премьеры.

Кстати что известно о будущей Škoda Elroq

Трапециевидный камуфляж базируется на новом графическом узоре Škoda, а также отражает характер Elroq, который станет первым автомобилем, получивший новый язык дизайна Modern Solid чешского автопроизводителя.

"Камуфляж, создан из акцентного мотива крючка, подчеркивает элегантный, но прочный силуэт Elroq. В то же время он идеально покрывает детали новой модели и сочетает два наши характерные корпоративные цвета, чтобы привлечь внимание и повысить узнаваемость бренда", – говорит Майкл Лансдорф из отдела маркетинга Škoda.

Закамуфлированная Škoda Elroq Фото Škoda

Откуда взялись фламинго?

Камуфляж автомобиля имеет еще одну особенность, которую нельзя не заметить: фламинго на задних окнах. "Почему фламинго? Во-первых, их яркий розовый цвет создает впечатляющий контраст с зелеными цветами марки Škoda. Во-вторых, они имеют определенное значение для Elroq, о чем вы узнаете больше этой осенью. Оставайтесь с нами", – говорит Вероника Зигаус, руководитель отдела стратегии бренда и производства контента в Škoda.

Škoda Elroq

Построенный на платформе MEB, компактный электровнедорожник Elroq похож по техническим характеристикам на модели семейства Enyaq. Это первый автомобиль чешского автопроизводителя, который в полной мере использует новый язык дизайна Modern Solid, что заметно в новой решетке радиатора Tech Deck Face и надписи Škoda на передней части. Elroq предлагает запас хода до 560 километров на одной зарядке, выдает до 220 кВт и имеет 470-литровый багажный отсек.