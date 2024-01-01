Как выглядит Škoda Superb с двигателем на 500 "лошадок": фото

Филиал Škoda в Великобритании объединился с RE Performance, чтобы создать уникальный Škoda Superb 3-го поколения. Специальная версия получила название Sleeper Edition и выглядит как обычный Superb в комплектации Laurin & Klement, но внутри содержит серьезно доработанный двигатель и шасси.

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2,0-литровый двигатель TSI был модифицирован и теперь выдает впечатляющие 470 л.с. и 661 Нм крутящего момента. Для сравнения, текущий Audi RS4 Avant имеет мощность 464 л.с., поступающей от 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом.

Обычный двигатель Superb выдает 280 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Инженеры заменили стандартную систему турбонаддува, топливную систему и радиатор охлаждения. Мотор работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG, приводящей в движение все четыре колеса через систему полного привода Škoda.

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Тюнеры RE Perfomance также модифицировали подвеску, уменьшив клиренс на 50 мм, заменили тормозную систему и установили 19-дюймовые легкосплавные диски с резиной Yokohama 235/40 ZR19. Интерьер модели оставили без изменений.

Компания создала Sleeper Edition, чтобы отметить успех Škoda Superb 3-го поколения, который разошелся тиражом в 860 000 единиц. К сожалению, автомобиль не будет выставлен на продажу, ведь уникальный экземпляр останется в парке британского подразделения Škoda.