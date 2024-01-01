Чем отличается версия Sportline нового Škoda Superb

Версия Superb Sportline продолжает традицию спортивных уровней отделки для автомобилей Škoda. Она сохраняет все лучшие особенности базовой модели, особенно ее вместимость и детали Simply Clever, но добавляет уникальные элементы дизайна и широкий ассортимент оборудования.

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Детали дизайна в глянцевом черном цвете – классическая особенность спортивного дизайна Škoda. Их можно найти на новом Superb Sportline, где они улучшают атлетический вид автомобиля. Рама решетки радиатора, оконные рамы, внешние крышки зеркал, элементы в переднем бампере, характерные для этого уровня отделки, линия в заднем диффузоре и некоторые детали в отдельных вариантах кузова - все это сделано в глянцевом черном цвете. Superb Sportline Combi может похвастаться черными рейками на крыше.

Динамичный вид автомобиля усиливается пакетом SunSet, который обеспечивает тонировку окон в задней части. Колеса – еще один спортивный элемент. В базе идут 18-дюймовые полированные антрацитовые колеса Vela с матовыми черными аэродинамическими крышками. В качестве опции можно заказать из двух видов 19-дюймовых колес: Aniara с серебряными ободами и черными аэродинамическими крышками, или полностью черные колеса Torcular.

Завершают образ новые логотипы Sportline на передних крыльях и черная надпись Škoda на задней части.

Спортивное ощущение также проявляется в традиционно просторном интерьере – передние спортивные сиденья со встроенным подголовником, электрическим управлением и ручной регулировкой длины сиденья.

Опция Suedia Sport Design Selection включает в себя передние спортивные сиденья, покрытые материалом Suedia, которые имеют функцию массажа и подогрев. Дополнительный люкс Sport Design Selection включает в себя сертифицированные AGR эргономичные сиденья, обитые комбинацией кожи и кожзаменителя с перфорацией, что добавляет вентиляцию к функции массажа и нагрева.

Педали получили стальные крышки. А перед водителем есть трехспицевый спортивный руль, обитый кожей с черной строчкой и логотипом Sportline. Атмосфера интерьера усиливается регулируемым освещением.

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Superb Sportline также предлагает клиентам больше оборудования. Спортивная концепция автомобиля усиливается спортивным шасси, установленным на 15 миллиметров ниже, чем в остальных Superb, а также прогрессивным рулевым управлением в стандарте. Усовершенствованное шасси DCC Sport доступно как опция.

Светодиодные фары Matrix являются стандартными спереди, а светодиодные фары с анимированными поворотниками являются стандартными сзади. Еще одной привлекательной особенностью является усовершенствованное решение KESSY, бесключевого входа, которое теперь может автоматически блокировать и разблокировать автомобиль.

Superb Sportline с этим оборудованием можно сочетать с любым из двигателей модельного ряда: четырехцилиндровый 1.5 TSI мощностью 110 кВт, турбо 2.0 TDI мощностью 110 кВт или 142 кВт либо бензиновый 2.0 TSI мощностью 195 кВт.