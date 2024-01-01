Škoda поделилась первыми изображениями дизайна Elroq

Чешский автопроизводитель показал первые официальные изображения нового электрокроссовера Škoda Elroq, который должен дебютировать в октябре. Новинка получила уникальный стиль передней части под названием Tech-Deck.

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Она отличается матричными светодиодными фарами, надписью "Škoda" над решеткой радиатора и агрессивным спортивным бампером. Профиль модели подобен более крупному кроссоверу Enyaq и имеет 20-дюймовые легкосплавные диски.

Задняя часть Elroq имеет заметный спойлер на крыше и тонкие светодиодные задние фонари, а также такие уникальные акценты темного хрома и двумерный логотип Škoda, украшающий центральные крышки легкосплавных дисков. Ранее компания поделилась тизерами интерьера новинки, который будет украшен экологически чистыми материалами из переработанного сырья, под названием Technofil и Recytitan.

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Ожидается, что кроссовер использует платформу MEB, будет доступна с аккумуляторами емкостью 55 кВт-ч, 63 кВт-ч и 82 кВт-ч и будет предлагать запас хода до 560 км. Elroq будет доступен с задним и полным приводом и будет иметь мощность 170 или 285 л.с., тогда как полноприводная версия будет генерировать 299 лошадиных сил.