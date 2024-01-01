Новий електрокросовер Škoda Elroq: запас ходу 560 км та розгін за 6,5 секунд

Новинка, побудована на платформі MEB, займатиме проміжну ланку між Enyaq та майбутнім компактним кросовером під назвою Epiq в поточному модельному ряду автовиробника. Відрізняється новий Elroq новим дизайном передньої частини, з розділеною світлодіодною оптикою та оригінальною решіткою радіатора.

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Вищі рівні оснащення мають матричну оптику технології LED Matrix з 36 окремими світловими сегментами. Окрім цього, Tech-Deck Face також відрізняється написом «Škoda» над решіткою радіатора та ледь помітним вбудованим радаром.

Дизайн задньої частини виглядає достатньо самобутнім та виразним. Кросовер має спойлер і дифузор, що надають йому агресивного, спортивного стилю, а також тонкі світлодіодні ліхтарі двовимірний логотип Škoda. Багажник Elroq об’ємом 470 літрів та 1580 літрів, якщо скласти спинки сидінь другого ряду.

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Філософія бренду «Simply Clever» прослідковується в таких найменших деталях, як регульована поличка для багажу та окремий відсік для зберігання зарядного кабелю. В салоні, окрім 13-дюймового дисплею інформаційно-розважальної системи з новим інтерфейсом користувача, також є окремі ніші для зберігання речей. Раніше Škoda розповіла, що тканини Recytitan та Technofil, якими оброблений інтер’єр Elroq, виконані з перероблених матеріалів.

Покупцям доступні на вибір 4 варіанти оздоблення салону: Studio, Loft, Lodge та Suite. Тканину Recytitan можна знайти у дверних панелях, чохлах на сидіннях, приладовій панелі, підлокітнику та наколіннику в інтер'єрі Loft.

Компанія каже, що 78% цього матеріалу – перероблений ПЕТ, з пластикових пляшок від напоїв, тоді як ще 6% цієї пряжі складається з механічно перероблених волокон старого одягу, а лише решта 16% тканини надходять з нового ПЕТ.

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Новий Škoda Elroq доступний у 4 різних виконаннях трансмісії. Базова версія Elroq 50 отримав акумулятор ємністю 55 кВт-год і електродвигун потужністю 170 к.с. на задній осі. Elroq 60 – акумулятор ємністю 63 кВт-год і електродвигун на 204 «конячки», тоді як флагманський Elroq 85 пропонує батарею ємністю 82 кВт-год і електродвигун потужністю 285 кінських сил.

Також є топовий варіант Elroq 85x, який має аналогічну ємність акумулятора, але відрізняється наявністю повного приводу й потужністю в 300 кінських сил, що дозволяє електрокросоверу досягати першої сотні за 6,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Водночас прогнозований запас ходу найпотужнішої версії електромобіля становить до 560 км, а здатність приймати заряд потужністю до 175 кВт дозволяє зарядити батарею Elroq з 10% до 80% всього за 25 хвилин. Škoda також заявляє, що запас ходу для інших версій становить понад 400 км (в Elroq 60), або понад 370 км (Elroq 50), тоді як потужність зарядки – 165 та 145 кВт відповідно.

Звісно ж, як і годиться, новинка оснащена усіма передовими опціями та системами активної безпеки. Модель може похвалитися, зокрема, опцією використання хмарних даних для покращення функціональності системи Travel Assist, а також дистанційним, або заздалегідь запрограмованим автоматичним паркуванням.

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Ця функція дозволяє водієві «навчити» автомобіль паркуватися в п’яти місцях з максимальною відстанню до 50 метрів. Кросовер зможе виконувати маневри на цьому маршруті повністю автоматично і навіть дистанційно через додаток MyŠkoda, орієнтуючись у просторі завдяки інформації з камер та радару.

Новий Škoda Elroq буде доступний для замовлення в Європі вже з 2 жовтня. Орієнтовна вартість електрокросовера становитиме від 33 000 тисяч євро. Коли новинка від чеського автовиробника дебютує в Україні, стане відомо пізніше.