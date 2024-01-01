Škoda Kamiq оновилася: короткий опис змін

У нинішньому викладі Kamiq має виражену передню частину зі збільшеною вертикальною решіткою радіатора, що підкреслює міцний вигляд кросовера. Як і інші позашляховики Škoda, Kamiq має характерні розділені фари. Удосконалена технологія LED Matrix також доступна.

Якщо підняте положення сидіння вважається традиційною особливістю, що полегшує посадку в автомобіль, то електронне обладнання тут вже нове. Інформаційно-розважальна система з великою кількістю можливостей підключення має дисплей діагоналлю до 9 дюймів, а водій стежить за ключовими даними водіння на цифровій панелі приладів.

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Virtual Cockpit тепер входить у стандартну комплектацію. Для смартфонів є спеціальне місце з бездротовою зарядкою та охолодженням телефону.

Škoda Kamiq є ідеальним партнером не тільки для міських джунглів. Фото: Škoda Auto

Виробник позиціює нинішню версію Kamiq як доволі практичну. Це підтверджено просторим салон та низкою деталей Simply Clever, як от захист країв дверей.

Під капотом стоїть двигун TSI потужністю від 95 до 150 к.с. Коробка передач може бути механічною або автоматичною DSG.

Про цінник у цьому повідомленні поки дипломатично змовчали.