Škoda Kamiq обновилась: краткое описание изменений

В нынешнем изложении Kamiq имеет выраженную переднюю часть с увеличенной вертикальной решеткой радиатора, что подчеркивает прочный вид кроссовера. Как и другие внедорожники Škoda, Kamiq имеет характерные разделенные фары. Усовершенствованная технология LED Matrix также доступна.

Если приподнятое положение сиденья считается традиционной особенностью, облегчающей посадку в автомобиль, то электронное оборудование здесь уже новое. Информационно-развлекательная система с большим количеством возможностей подключения имеет дисплей диагональю до 9 дюймов, а водитель следит за ключевыми данными вождения на цифровой панели приборов.

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Virtual Cockpit теперь входит в стандартную комплектацию. Для смартфонов есть специальное место с беспроводной зарядкой и охлаждением телефона.

Škoda Kamiq является идеальным партнером не только для городских джунглей. Фото: Škoda Auto

Производитель позиционирует нынешнюю версию Kamiq как довольно практичную. Это подтверждено просторным салоном и рядом деталей Simply Clever, вроде защиты краев дверей.

Под капотом стоит двигатель TSI мощностью от 95 до 150 л.с. Коробка передач может быть механической или автоматической DSG.

О ценнике в этом сообщении пока дипломатично умолчали.