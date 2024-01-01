Медикам на заміну стареньким "Нивам" прийшли Skoda Kodiaq

Машини адресно направлено лікарням Корюківської та Новгород-Сіверської територіальних громад. Про обновку в автопарках медзакладів сповістила Чернігівська ОВА.

Відтепер медики зможуть оперативніше та якісніше надавати пацієнтам необхідні послуги навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Деякі села розташовані мало не впритул до кордону з агресором.

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Оновлення автопарку лікарень сучасними та економічними автомобілями Skoda відбулося завдяки Програми розвитку Організацій Обʼєднаних Націй (ПРООН) та за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні".

"Увага до прикордонних громад, де постійно відбуваються обстріли – дуже важлива для нас. Ми впроваджуємо послугу мультидисциплінарного підходу – надання паліативної допомоги вдома. І цей легковий автомобіль – саме те, що потрібно нашій громаді. Особливо для доріг, які зазнали суттєвих пошкоджень під час війни", – акцентував голова Корюківської громади Ратан Ахмедов.

Такі автомобілі значно економніші за старенькі "Ниви". Якщо ВАЗівський всюдихід 2.0 л, 150 к.с., витрачає десь 10,2 л бензину на 100 кілометрів пробігу, то "Кодіак" з повний привід (4WD) - 5,7 літрів солярки чи 6,2 л в бензиновій версії мотора.

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При цьому порівнювати кілька позицій з комфорту, систем допомоги водієві та безпеки не будемо, оскільки "Ниви" лишилися на рівні 80-х років минулого століття і таким переліком похизуватися не в змозі.

"Дійсно, наші громади розташовані в безпосередній близькості до ворога, зазнають щоденних обстрілів, транспортне сполучення практично відсутнє, особливо в двадцятикілометровій зоні від кордону. Важко добиратися до будь-яких установ, а тим паче, коли є проблеми зі здоров’ям. Одначе, ми намагаємося наші послуги наближати до людей. А, враховуючи можливості нашого бюджету, ці автівки для нас дуже цінна допомога", – погоджується з колегою Сергій Поливода, керуючий справами виконавчого комітету Новгород-Сіверської територіальної громади.

Фото: Чернігівська ОВА