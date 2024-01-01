Американська "швидка" на базі Ford E 450 працюватиме в Харкові: як вона виглядає

Тримісячна дорога з Нью-Мексико, де розташоване місто Альбукерке, днями завершилася в Харкові. Логістика виявилася складною.

Спочатку, як пише citydesk.org, планувалося доправити карету через Балтімор, але через обвал мосту в порт машину відвезли через Техас. Звідти у травні вона розпочала довгий шлях через океан до Європи.

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У Харків машину доставили суходолом вже у середині серпня. Нагадаємо, Альбукерке та Харків є містами-побратимами з червня 2023 року.

Ось так відправляли карету з Америки в Україну. Фото: мерія Альбукерке

У повідомленні Харківської мерії не вказано модель, але з фотознімків видно, що це автомобіль швидкої допомоги на базі Ford E 450 з кузовною надбудовою Horton. Карета має гарний зовнішній вигляд.

За словами Сари Маннал, представника мерії американського міста, автомобіль 2011 року випуску в добротному робочому стані, перед відправкою пройшов повне технічне обслуговування.

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За час роботи в службі порятунку Альбукерке карета швидкої допомоги перевезла тисячі пацієнтів, а тепер стільки ж, а то й більше допоможе перевезти у прифронтовому українському місті.

Відправляючи автомобіль у далеку дорогу (див. відео внизу), керівники міста та члени громади написали послання надії та миру та побажання якнайкращої роботи бригад рятувальної служби в екстрених виїздах.

Подарунок від міста-побратима зустріли в Харкові. Фото: мерія Харкова

В Україні автомобілі Ford з такою конфігурацією кузовного модуля Horton у пожежно-рятувальному та медичному виконанні доволі рідкісні. Вони вперше почали з’являтися з початком повномасштабної війни у пакетах гуманітарної допомоги.

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Попри роки експлуатації, це все-таки добротні машини, якими наші рятувальники задоволені.

"Хочу подякувати всім, хто допомагає нам, хто залишився з Україною у такий складний для неї час", – сказала на урочистостях з нагоди відправлення автомобіля з Америки до України Наталія Едельман з громадської організації українських американців Нью-Мексико.