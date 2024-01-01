Смішний електричний фургон Ford виграв перегони в Гудвуді

Нинішніми вихідними смішний електричний SuperVan від Ford потужністю 1400 к.с. зумів побити результати всіх інших транспортних засобів з традиційними ДВЗ та електричними приводами й найшвидше забрався на вершину пагорба.

Нагадаємо, Гудвудський фестиваль швидкості — це щорічна подія на території Гудвуд-Хаус, історичного маєтку в Західному Сассексі, Англія. Однією з центральних особливостей заходу є підйом на пагорб Гудвуда, коротка одностороння гонка на невеликий пагорб на території.

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Траса має довжину лише 1,89 км з підйомом у гору 92,7 м. Це не надто важка подія – це просто цікавий спосіб продемонструвати класичні або унікальні гоночні автомобілі.

Багато з цих транспортних засобів беруть участь у підйомі на пагорб, хоча деякі роблять це лише для демонстрації – вони не намагаються показати якнайкращий час, а просто хизуються перед натовпом.

Але інші виробники транспортних засобів приєднуються до "перестрілки" й стають в чергу на таку гонку, намагаючись отримати найкращий час в підкоренні вершини пагорба.

Протягом 20 років рекорд утримував болід V10 F1 1998 року випуску, пілотований Ніком Хайдфельдом. Цей рекорд був побитий у 2019 році Роменом Дюма за кермом електричного гоночного автомобіля VW ID.R, а потім у 2022 році поточний рекорд 39,08 секунди встановив Макс Чілтон на «фан-карі» McMurtry Spierling, електромобілі з гігантським вентилятором для створення додаткової притискної сили в прискоренні та проходженні поворотів.

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І хоча цього року ніхто справді не прагнув до рекорду, але кращий час прагнули показати. Основна інтрига змагання точилося між двома автомобілями: Subaru "Project Midnight" та Ford SuperVan.

Під час кваліфікації обидва транспортні засоби були рівними, а SuperVan випереджав Subaru на десяту частку секунди – 45,0 проти 45,1. Але це було до недільного старту.

У неділю результати змінилися: SuperVan пройшов дистанцію з часом 43,98 секунди, в ICE Subaru – 46,07. Про це та інше можна побачити в короткому сюжеті нижче.