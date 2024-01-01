Унікальний гіперкар від Lotus розбили на фестивалі швидкості у Гудвуді: відео

На кадрах з трансляції помітно, що електромобіль встиг подолати лише кілька десятків метрів на стартовій прямій. Спершу Evija X вдало рушив з ефектною пробуксовкою, проте через кілька секунд електромобіль різко повернув вправо й врізався в тюки сіна та огорожу.

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В результаті аварії передня частина автомобіля з аеродинамічним обвісом було, фактично, знищена. Однак капсула салону, яка виконана з композитного матеріалу, залишилася цілою, тому пілот не постраждав.

Офіційну причину зіткнення не оголосили. Експерти стверджують, що аварія сталася не через помилку пілота, а через збій у програмному забезпеченні, що вивів з ладу силову установку. Гіперкар оснащений чотирма електродвигунами, загальна потужність яких складає 2039 кінських сил.

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До першої сотні електромобіль розганяється менш ніж за три секунди. Lotus Evija X встановив рекорд на Нюрбургринзі як найшвидша машина з шасі серійного автомобіля, проїхавши коло за 6 хвилин 24 секунди.