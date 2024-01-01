Як літає автомобіль Pegasus: відео

Щоправда, все це узаконено не у Європі чи США, а в Австралії, де Pegasus стає популярним. За габаритами такий транспортний засіб наземного та повітряного використання доволі компактний.

Його можна припаркувати на будь-якій стоянці, поставити в стандартний гараж чи заправити на класичній АЗС. Про це йдеться на сайті виробника Pegasus-Flying car.

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На міських парковках довжина відкритої стоянки легкових автомобілів за міжнародними стандартами не перевищує 5,3 м, а ширина - 2,5 м. Pegasus повністю вписується у ці норми за довжиною, шириною, а для деяких критих стоянок – і висотою.

Pegasus на стоянці за габарити свого паркувального місця не виходить. Фото: Pegasus

Навіть з врахуванням розміру гвинтового ротора, що в режимі наземного ходу чи стоянки фіксується у повздовжньому положенні відносно транспортного засобу, Pegasus має довжину 5,28 м, а в ширину – 1,8 м. У висоту він на 10 см не дотягує до 2 м.

Поки одномісний, але все попереду

Єдиний недолік нинішньої чинної версії в тому, що це одномісна модель, хоча в перспективі плануються дво- та чотиримісні версії.

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Однак у приватному користуванні чи у відомчій експлуатації одномісне виконання завадою не стало. Такий автомобіль-вертоліт набирає популярність у поліцейських автопарках для повітряного патрулювання доріг, у лісової служби для протипожежного та охоронного моніторингу природних масивів.

Поліція теж використовує цей транспортний засіб. Фото: Pegasus

Це набуло великого значення для патрулювання заповідників. Там у певні сезонні проміжки гучний гуркіт двигунів внутрішнього згорання під забороною. Ось тут електрична трансмісія літаючих машин стала в пригоді – електродвигуни та привід на гвинти дають мінімальний шум.

У гібридно-електричному статусі

На землі та у повітрі цей транспортний засіб має просте управління. Щоправда, для польотів водієві слід пройти курси й мати посвідчення пілота легкомоторної авіації. Без такого документа польоти під забороною.

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Втім, без водійського посвідчення категорії В на право управління транспортним засобом до 3,5 тонни на дороги загального користування також виїздити не варто.

Літаючий автомобіль Pegasus E Class має гібридно-електричне виконання. Це вже серійна модель, що укомплектована бензиновим 160-сильним двигуном, акумуляторами та електромоторами.

Щоправда, про місткість батарей та силовий потенціал електромоторів виробник у деталі не вдавався. Як і про вартість машини.

А гібриди краще

Гібридна версія такої машини, як стверджують розробники, на нинішньому етапі розвитку техніки все-таки краща за повністю електричне виконання eVTOL. У той час як конкуренти зі своїми апаратами такої ж розмірної групи можуть літати лише близько 35 хвилин, Pegasus E має запас ходу на 3 години.

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Крім того, Pegasus E може літати відповідно до чинних правил повітряного простору й не перейматися пошуком по маршруту зарядної станції. Достатньо найближчої АЗС, яких повсюди як грибів після дощу. Це ще більше підвищує його універсальність і ринкову привабливість.

Повністю електричне живлення недоцільне, як і бензинове, а ось гібридне – на часі. Фото: Pegasus

Розробники не виключають, що гібридна технологія з часом стане технологічно невиправданою, оскільки системи живлення електромоторів від акумуляторів з кожним роком кращають. Коли електроенергії в батареях стане достатньо для підтримки повнофункціональних польотів VTOL, уже чинні моделі легко і без проблем можна перевести на повний електричний привід.

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Порівняно з іншими ЛА, літаючий автомобіль Pegasus на 80 відсотків менше схильний до впливу несприятливих погодних умов. Це пояснюється тим, що завдяки можливостям VTOL гібридно-електричний 580-кілограмовий Pegasus може злітати й летіти під час сильного вітру чи дощу, використовуючи той же режим польоту, що й за нормальної погоди.

На дорозі стійкий, а у повітрі прудкий

Платформа універсального транспортного засобу базується на 4-колісній ходовій. Передня колісна пара – рульова. Втім, є й триколісна версія, вона також на дорозі доволі стійка, не поступається класичним трициклам.

Це спортивна версія літаючого автомобіля Pegasus на триколісній ходовій базі. Фото: Pegasus

Сам процес переходу з дорожньої версії у повітряну займає три-п’ять секунд. Для цього достатньо відключити фіксатори хвостового та центрального двопроменевого гвинта, який у наземному режимі їзди має повздовжнє положення відносно машини, та перемкнути на них приводи моторів.

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Звісно, зліт варто погодити з диспетчером місцевого аеровузла та отримати дозвіл на політ відведеним "коридором". Це проста, але потрібна процедура, проблеми при цьому не виникає, оскільки максимальна висота польоту становить 1800 м.

Обмеження на польоти можуть бути хіба що поблизу аеропортів з інтенсивним авіатрафіком та в зоні військових об’єктів, польоти над якими чи поблизу яких заборонені.

Максимальна швидкість автомобіля автотрасою становить 120 км/год, а запас ходу – 75 км. Для авіаперельотів крейсерська швидкість 130, а максимальна – 160 км/год. Трохи більша, ніж в автомобіля на автомагістралі, але при цьому в такому режимі відсутні пробки й можна йти навпрошки, зрізаючи кути, якщо виділений "коридор" дозволяє це робити.

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Дальність польоту вертольота становить 420 км. За часом це займе три години. Це за умови максимального корисного навантаження становить 101 кг.

На тестах триколісна та чотириколісна ходові бази літаючих версій гарно вписувалися в повороти. Фото: Pegasus

Літаючий Pegasus має кілька резервних систем для підвищення безпеки автомобіля. У разі збою електроживлення під час польоту гвинтокрил може автоматично повертатися та безпечно приземлятися на землю.

Плюс нова сертифікація

У квітні 2023 року Pegasus успішно пройшов усі випробування й отримав сертифікат льотної придатності від Управління безпеки цивільної авіації Австралії (CASA). Ця сертифікація дозволяє літаючому автомобілю Pegasus E працювати за чинними правилами повітряного простору на основі конкретних умов ліцензії.

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Саме тому в Австралії різні служби звертають увагу на Pegasus, оскільки для виконання завдань можна отримати машину з функцією два в одному – наземний і повітряний транспортний засіб.

Нині штаб-квартира Pegasus з дизайну переїхала з Австралії в Лас-Вегас, штат Невада, США. Розробник планує відтворити процес сертифікації із Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA). Цьому значною мірою сприятиме двостороння угода між CASA та FAA, яка спрямована на швидке завершення процесу сертифікації.

До того часу в Америці повітряна експлуатація гібридно-електричного автомобіля-гелікоптера заборонена. Розробники поки обмежуються статичними показами машини на виставках. Вони живуть надією вже у 2025 році виготовити не менше 10 одиниць такого транспорту і довести обсяги виробництва до 900 одиниць в найближчі п’ять-шість років.