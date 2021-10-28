У Японії стартували продажі першого у світі аеробайку під назвою XTurismo Limited Edition. За нього просять 680 000 доларів

Його розробив стартап A.L.I. Technologies Inc., що спеціалізується на випуску дронів. Літальний апарат оснащений двигуном внутрішнього згоряння та шістьма гвинтами, чотири з яких працюють від акумуляторів. Ціна новинки - 680 000 доларів.

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Як пише видання Reuters, спонсорами проекту є промислові важкоатлети Mitsubishi Electric і Kyocera. Презентація відбулася на трасі Fuji Speedway в Оямі (префектура Сідзуока, Японія), де пілот-випробувач показав, як працює аеробайк: він здійснив нетривалий політ за кілька метрів від землі.

У найближчому майбутньому використання такого транспорту буде можливим лише на треках та закритих ділянках – літати над завантаженими дорогами загального користування не дозволяє японське законодавство. Втім, якщо розробники домовляться з владою, то мотоцикл можуть взяти на озброєння рятувальні підрозділи, адже на ньому можна швидко дістатися важкодоступних місць.

Turismo Limited Edition досить компактний: довжина складає 3700 мм, ширина – 2400 мм, висота – 1500 мм. Вага сягає 300 кг. Передбачено лише одне посадкове місце, а максимальна маса пілота не має перевищувати 100 кг. У повітрі апарат може бути до 40 хвилин, а гранична швидкість дорівнює 100 км/год. Старт продажів заплановано на першу половину наступного року.