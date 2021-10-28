В Японии стартовали продажи первого в мире аэробайка под названием XTurismo Limited Edition. За него просят 680 000 долларов

Его разработал стартап A.L.I. Technologies Inc., специализирующаяся на выпуске дронов. Летательный аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания и шестью винтами, четыре из которых работают от аккумуляторов. Цена новинки – 680 000 долларов.

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Как пишет издание Reuters, спонсорами проекта являются промышленные тяжеловесы Mitsubishi Electric и Kyocera. Презентация состоялась на трассе Fuji Speedway в Ояме (префектура Сидзуока, Япония), где пилот-испытатель показал, как работает аэробайк: он совершил непродолжительный полет в нескольких метрах от земли.

В ближайшем будущем использование такого транспорта будет возможно только на треках и закрытых участках – летать над загруженными дорогами общего пользования не позволяет японское законодательство. Впрочем, если разработчики договорятся с властями, то мотоцикл могут взять на вооружение спасательные подразделения, ведь на нем можно быстро добраться до труднодоступных мест.

Turismo Limited Edition достаточно компактен: длина составляет 3 700 мм, ширина – 2 400 мм, высота – 1 500 мм. Вес достигает 300 кг. Предусмотрено лишь одно посадочное место, а максимальная масса пилота не должна превышать 100 кг. В воздухе аппарат может быть до 40 минут, а предельная скорость равна 100 км/ч. Старт продаж запланирован на первую половину следующего года.