Електричний H1 eVTOL з вертикальним зльотом і посадкою вже можна замовити за ціною у 150 тисяч доларів.

Розробник літаків Doroni Aerospace, який базується в Маямі (США), пропонує ще одну концепцію літаючого автомобіля. Doroni H1 eVTOL вже можна попередньо замовити, повідомляє Autoevolution.

Також у тему літаючий дрон eVTOL розвиватиме швидкість у небі 400 км на годину

Компанія Doroni Aerospace існує з 2016 року у Маямі. Doroni працює над тим, щоб “демократизувати польоти”, її запропоноване рішення — персональний eVTOL H1.

H1 рекламується як “перший екологічно чистий, практичний літаючий автомобіль” і є повністю електричним двомісним автомобілем. Він має два комплекти крил, кожне з яких інтегровано з парою канальних вентиляторів, і може похвалитися корисним навантаженням 226 кг.

Очікується, що eVTOL матиме запас ходу 96 км на одному заряді. Щоб зарядити акумулятор від 20 до 80 відсотків, знадобиться приблизно 15–20 хвилин заряджання. Особистий літаючий автомобіль Дороні зможе розвивати максимальну швидкість 225 км/год.

Doroni вже приймає попередні замовлення на H1 eVTOL, стартова ціна якого становитиме приблизно 150 000 доларів США. Очікується, що поставки почнуться в четвертому кварталі 2024 року.