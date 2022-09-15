Электрический H1 eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой уже можно заказать по цене в 150 тысяч долларов.

Разработчик самолетов Doroni Aerospace, базирующийся в Майами (США), предлагает еще одну концепцию летающего автомобиля. Doroni H1 eVTOL уже можно предварительно заказать, сообщает AutoEvolution.

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Компания Doroni Aerospace существует с 2016 года в Майами. Doroni работает над тем, чтобы "демократизировать полеты", ее предложенное решение – персональный eVTOL H1.

H1 рекламируется как "первый экологически чистый, практичный летающий автомобиль" и является полностью электрическим двухместным автомобилем. Он имеет два комплекта крыльев, каждое из которых интегрировано с парой канальных вентиляторов, и может похвастаться полезной нагрузкой 226 кг.

Ожидается, что eVTOL будет иметь запас хода 96 км на одном заряде. Для зарядки аккумулятора от 20 до 80 процентов потребуется примерно 15-20 минут зарядки. Личный летающий автомобиль Дорони сможет развивать максимальную скорость 225 км/ч.

Doroni уже принимает предварительные заказы на H1 eVTOL, стартовая цена которого составит примерно 150 000 долларов США. Ожидается, что поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года.