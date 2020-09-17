У кузові старого українського купе ховається двигун від мотоцикла.

Каскадер Василь Старостін з Костромської області у Росії виконав бекфліп або зворотнє сальто на мотоциклетному “Запорожці”. Раніше подібне вдавалось лиш одного разу.

Також цікаво: Нову модель авто Hyundai потрібно збирати власноруч

Екстремал Старостін опрацьовував ідею цього трюку з 2013 року. Машині спортсмена дістався тільки зовнішній вигляд “Запорожця”, тоді як уся начинка в авто – від мотоцикла.

Навіть після місяців тренувань, на показовому виїзді бекфліп вдався каскадеру лише з третьої спроби. Автомобіль злетів у повітря, виконав зворотне сальто і приземлився на колеса. При виконанні трюку ніхто не постраждав, але нагадуємо: пірует був виконаний професіоналом на спеціально підготовленому транспортному засобі, про який, нажаль, бракує подробиць.



Раніше виконати зворотнє салоть на чотириколісному транспорті, який лиш умовно можна назвати автомобілем, вдавалось лише французькому раллийному гонщику Герлену Шишері, котрий і надихнув своїм прикладом Василя Старостіна у 2013 році.

Дивіться також: Карколомний стрибок Тома Круза зі скелі: відео