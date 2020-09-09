У листопаді наступного року на екрани вийде сьома картини з франшизи "Місія неможлива" і знімальний процес зараз у самому розпалі. І Том Круз знову виконує екстремально небезпечні трюки самостійно. Та цього разу, чомусь, не на BMW.

Одну зі сцен нового фільму “Місія неможлива” знімали у Норвегії і місцеві ЗМІ оприлюднили кілька відео з майданчика, де головний герой у виконанні Тома Круза стрибає у прірву на мотоциклі.

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Джеймс Бонд і Aston Martin, “Назад в майбутнє” і DeLorean, “Викрасти за 60 секунд” та Ford Mustang Eleanor, “Місія неможлива” і BMW. Це канони, незмінні комбінації. Але не цього разу. З гори Гельсеткопен у Норвегії Том Круз стрибав на мотоциклі Honda CRF450R.



Том і раніше використовував на зйомках свого нового фільму два байки Honda – чорний, червоний та сріблястий CRF450R, а в Норвегії каскадерський трюк виконував на сріблястому. Це може означати одну з двох речей: або Ітан Хант виходить за межі своєї зони комфорту та в новій картині пересяде з BMW на Honda, або мотоцикли BMW занадто дорогоцінні, щоб трощити їх на зйомках, тому використовуються заміни, а на BMW дублери чарівним чином перетворяться у постпродакшні.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

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