В ноябре следующего года на экраны выйдет седьмая картины из франшизы "Миссия невозможна" и съемочный процесс сейчас в самом разгаре. А Том Круз снова выполняет экстремально опасные трюки самостоятельно. Но на этот раз почему-то не на BMW.

Одну из сцен нового фильма "Миссия невозможна" снимали в Норвегии и местные СМИ обнародовали несколько видео с площадки, где главный герой в исполнении Тома Круза прыгает в пропасть на мотоцикле.

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Джеймс Бонд и Aston Martin, “Назад в будущее” и DeLorean, “Угнать за 60 секунд” и Ford Mustang Eleanor, “Миссия невозможна” и BMW. Это каноны, неизменные комбинации. Но не в этот раз. С горы Хельсеткопен в Норвегии Том Круз прыгал на мотоцикле Honda CRF450R.



Том и раньше использовал на съемках своего нового фильма две байка Honda – черный, красный и серебристый CRF450R, а в Норвегии каскадерский трюк выполнял на серебристом. Это может означать одну из двух вещей: или Итан Хант выходит за пределы своей зоны комфорта и в новой картине пересядет с BMW на Honda, или мотоциклы BMW слишком драгоценные, чтобы бить их на съемках, поэтому используются замены, а в BMW дублеры волшебным образом превратятся на постпродакшне.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

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