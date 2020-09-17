В кузове старого украинского купе прячется двигатель от мотоцикла.

Каскадер Василий Старостин из Костромской области в России выполнил бэкфлип или обратное сальто на мотоциклетном “Запорожце”. Раньше подобное удавалось лишь однажды.

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Экстремал Старостин прорабатывал идею этого трюка с 2013 года. Машине спортсмена достался только внешний вид “Запорожца”, тогда как вся начинка в авто – от мотоцикла.

Даже после месяцев тренировок на показательном выезде бэкфлип удался каскадеру лишь с третьей попытки. Автомобиль взлетел в воздух, выполнил обратное сальто и приземлился на колеса. При выполнении трюка никто не пострадал, но напоминаем: пируэт был выполнен профессионалом на специально подготовленном транспортном средстве, о котором, к сожалению, не хватает подробностей.

Ранее выполнить обратное сальто на четырехколесном транспорте, который лишь условно можно назвать автомобилем, удавалось только французскому раллийному гонщику Герлену Шишери, который и вдохновил своим примером Василия Старостина в 2013 году.

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