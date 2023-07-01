Регулятор США видав сертифікат льотної придатності на автомобіль, що може підніматися в небо та пересуватися дорогами загального користування.

Мова йде про літаючий автомобіль Alef Model A, що розроблений компанією Alef Aeronautics. Виданий сертифікат льотної придатності від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) дозволяє визнати цей транспортний засіб літаючим.

Щоправда, піднятися у повітря з автомагістралі та облетіти корки чи перетнути небом озеро або річку можна за умови, що водій пройшов курс льотної підготовки у сертифікованому центрі.

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Чотириколісний автомобіль може піднятися у повітря вертикально і летіти до пункту призначення. При переході з наземного в режим польоту кабіна з одного або двох крісел відкидається вперед на 90 градусів.

Летіти автомобілю допоможуть крила, вбудовані у кузов. При пересуванні по дорозі вони сховані, а ось у польоті підтримують автолітак у повітрі та навіть сприяють при певних повітряних потоках й обставинах деякий час летіти як планер.

Імітація паркування на звичайній стоянці – у автолітака такі ж габарити, що й у звичайного автомобіля. Фото: Alef Aeronautics

Кузов із вуглецевого волокна з вбудованими крилами має двері типу «крило чайки», похилу лінію даху, закриті колісні арки, стильні колісні диски, стрілоподібні фари з вертикальним розташуванням та масивний капот з виїмками.

Літаючий автомобіль Alef Model A має вісім двигунів, що живляться від електричної трансмісії з системою повного приводу. Окрім системи виявлення перешкод, він ще й має повноцінний парашут.

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У наземному пересуванні акумулятори забезпечують дальність пробігу 321,8 км без підзарядки. У режимі польоту відстань трохи менша, але за 177 кілометрів на пиво у сусіднє місто, на побачення, ділову зустріч чи до тещі на млинці ви можете долетіти.

Літаючим автомобілем Alef можна керувати як звичайною міською, так і сільською дорогою. Він вписується у звичайну смугу руху, на нього розповсюджені всі правила та нормативи дорожнього руху.

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Низькошвидкісний ТЗ (LSV) Alef має стандартні габарити й легко розміщується на паркувальному місці чи у гаражі звичайного розміру.

На днях Alef Aeronautics озвучив роздрібну ціну літаючого автомобіля у розмірі 299 999 доларів та відкрив попередні замовлення на його придбання. Заявка у загальну чергу обійдеться у 150 доларів, а ось увійти в пріоритетний список замовлень стане у десять разів дорожче – 1 500 доларів.

Гендиректор та засновник Alef Aeronautics Джим Духовни на презентації свого дітища. Фото: forbes.com

До речі, генеральний директор Alef Aeronautics Джим Духовни – наш земляк, він походить з родини київських євреїв.

Як з’ясувала редакція Авто24, його батько був інженером-механіком та лідером народних співаків і бардів, чия творчість за часів Радянського Союзу кидала виклик КДБ і всій системі комуністичного руху. Сім'я іммігрувала до США у 1992 році, коли Джим Духовний був дитиною.