Регулятор США выдал сертификат летной годности на автомобиль, который может подниматься в небо и передвигаться по дорогам общего пользования.

Речь идет о летающем автомобиле Alef Model A, разработанном компанией Alef Aeronautics. Выданный сертификат лётной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) позволяет признать это транспортное средство летающим.

Правда, подняться в воздух с автомагистрали и облететь пробки или пересечь по небу озеро или реку можно при условии, что водитель прошел курс летной подготовки в сертифицированном центре.

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Четырехколесный автомобиль может подняться в воздух вертикально и лететь в пункт назначения. При переходе из наземного в режим полета кабина из одного или двух кресел откидывается вперед на 90 градусов.

Лететь автомобилю помогут крылья, встроенные в кузов. При передвижении по дороге они скрыты, а вот в полете поддерживают автосамолет в воздухе и даже способствуют при определенных воздушных потоках и обстоятельствах некоторое время лететь как планер.

Имитация парковки на обычной стоянке – у автосамолета такие же габариты, что и у обычного автомобиля. Фото: пресс-служба Alef Aeronautics

Кузов из углеродного волокна со встроенными крыльями имеет дверь типа «крыло чайки», наклонную линию крыши, закрытые колесные арки, стильные колесные диски, стреловидные фары с вертикальным расположением и массивный капот с выемками.

Летающий автомобиль Alef Model A имеет восемь двигателей, питающихся от электрической трансмиссии с системой полного привода. Кроме системы обнаружения помех, он еще и имеет полноценный парашют.

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В наземном передвижении аккумуляторы обеспечивают дальность пробега 321,8 км без подзарядки. В режиме полета расстояние немного меньше, но за 177 километров на пиво в соседний город, на свидание, деловую встречу или до тещи на блины вы можете долететь.

Летающим автомобилем Alef можно управлять как на обычной городской, так и деревенской дороге. Он вписывается в стандартную полосу движения, на него распространяются все правила и нормативы дорожного движения.

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Низкоскоростной ТС (LSV) Alef имеет стандартные габариты и легко размещается на парковочном месте или в гараже обычного размера.

На днях Alef Aeronautics озвучил розничную цену летающего автомобиля в размере 299 999 долларов и открыл предварительные заказы на его приобретение. Заявка в общую очередь обойдется в 150 долларов, а вот войти в приоритетный список заказа обойдется в десять раз дороже – 1500 долларов.

Гендиректор и основатель Alef Aeronautics Джим Духовна на презентации своего детища. Фото: forbes.com

Кстати, генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны наш земляк, он родом из семьи киевских евреев.

Как выяснила редакция Авто24, его отец был инженером-механиком и лидером народных певцов и бардов, творчество которых во времена Советского Союза бросало вызов КГБ и всей системе коммунистического движения. Семья иммигрировала в США в 1992 году, когда Джим Духовный был ребенком.