Главная особенность аэрокара – складные винты.

Воздушный аппарат разрабатывался XPeng в сотрудничестве с компанией Urban Air Mobility и ее подразделением HT Aero.

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Компания не вдалась в детали, но заявила, что летающий автомобиль был разработан собственными силами и имеет многочисленные системы безопасности, а также легкую конструкцию и складной механизм винтов. Когда автомобиль останавливается, специальные дверцы открываются, позволяя развернуться роторам. Пропеллеры позволяют машине вертикально взлетать и приземляться.

Фото: наземно-воздушный электромобиль / XPeng

С точки зрения дизайна, аэромобиль выглядит как футуристический суперкар с длинным "хвостом". Пока он не разворачивает крылья с винтами, он ничем не выдает возможность летать. Воздушный транспорт также имеет высокотехнологичный салон с прозрачной информационно-развлекательной системой и цифровым дисплеем, встроенным в руль.

Хотя сейчас мы видим только компьютерную визуализацию, XPeng обещает выпустить воздушный транспорт на рынок уже в 2024 году.