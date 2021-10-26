Головна особливість аерокара – складані гвинти.

Повітряний апарат розроблявся XPeng у співпраці з компанією Urban Air Mobility та її підрозділом HT Aero.

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Компанія не вдалася в деталі, але заявила, що летючий автомобіль був розроблений власними силами та має численні системи безпеки, а також легку конструкцію та складаний механізм гвинтів. Коли автомобіль зупиняється, спеціальні дверцята відкриваються, дозволяючи розгорнутись роторам. Пропелери дозволяють машині вертикально злітати та приземлятись.

Фото: наземно-повітряний електромобіль / XPeng

З точки зору дизайну, аеромобіль виглядає як футуристичний суперкар з довгим “хвостом”. Поки він не розгортає крила з гвинтами, він нічим не видає можливість літати. Повітряний транспорт також має високотехнологічний салон з прозорою інформаційно-розважальною системою та цифровим дисплеєм, вбудованим у кермо.

Хоча зараз ми бачимо лише комп’ютерну візуалізацію, XPeng обіцяє випустити повітряний транспорт на ринок вже у 2024 році.