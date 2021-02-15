Terrafugia Transition, фактически, является самолетом, предназначенным также для передвижения по автомобильным дорогам. Аппарат официально зачислен Федеральным управлением авиации США к категории LSA (Light-Sport Aircraft), то есть легких спортивных самолетов.

Американская компания Terrafugia, которая с 2017 года принадлежит холдингу Geely, получила сертификат летной годности на летающий автомобиль Transition. Теперь Terrafugia может выпускать и продавать Transition, но пока только для полетов. Легализация для автомобильных дорог намечена на 2022 год.

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Свидетельство о допуске к полетам стало большим достижением и важной вехой для Terrafugia. Понадобилось 80 дней испытаний в воздухе и подготовка 150 технических документов для аудита Федеральным управлением авиации США (FAA).

"Мы очень рады сертификату, ведь он придает импульс для выполнения нашей миссии по созданию первого в мире практического летающего автомобиля", – говорит генеральный директор компании Кевин Колберн. "Прошлый год был очень непростым из-за пандемии, но наша команда не сидела, сложа руки, и завершила важные этапы проектирования". Следующим шагом станет сертификация в Администрации дорожньго движения (NHTSA) для получения доступа на дороги общего пользования.

Фото: Terrafugia Transition / Terrafugia

Terrafugia Transition на земле складывает крылья и имеет вполне автомобильные габариты: 5944 × 2103 × 2286 миллиметров. С расправленными крыльями ширина вырастает до 8291 миллиметра. На земле машина движется, благодаря "гибридным электромоторам", а в воздухе – благодаря 100-сильному двигателю Rotax 912iS Sport.

Владельцам Terrafugia Transition понадобятся и водительские права, и лицензия пилота. Заметим, что параллельно компания Terrafugia ведет разработку другого летающего автомобиля, с более земными формами – TF-X.