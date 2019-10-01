Многострадальный стартап, два года назад выкупленный китайским холдингом Geely, наконец может найти применение, но не на родине, а в Поднебесной.

Terrafugia уже долгое время топчется на одном месте, из-за своей двойственной природы – транспорту, который ездит и летает, нужно вдвое больше сертификаций и разрешительных документов.

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Разработка летательного аппарата Terrafugia 2-в-1 стартовала еще в 2006 году. Первый ходовой прототип поднялся в небо в 2009 году. Еще девять лет понадобилось фирме на финализацию продукта, корректировку конструкции, двойную сертификацию по авиационным и автомобильным стандартам. В прошлом году компания наконец объявила об открытии заказов на Transition, пообещав начать поставки аппаратов покупателям этим летом. Несмотря на немалую стоимость Terrafugia Transition в 279 тысяч долларов за базовую версию, производитель все еще заставляет клиентов ждать и до сих пор ни один из них еще не получил свой самолетомобиль.

Фото: Terrafugia Transition / Terrafugia

Тем не менее, на днях концерн Geely, который выкупил Terrafugia два года назад, объявил тендер для подрядчиков на строительство производственной базы Geely Teli Express – дочерней компании Taili Flying Motors – суббренды Terrafugia в Китае. Строительство планируют завершить до конца октября 2020 года, а к концу того же года – начать серийное производство летающих машин.

В сообщении Geely отмечается, что продукция Geely Teli Express предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

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