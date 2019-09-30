Новая услуга для клиентов ресторанов быстрого питания поможет водителям одновременно "кормить" их электромобили и поесть самим.

"Два "БигМак" меню с "Колой" и двадцать минут зарядки, пожалуйста", – отныне примерно так будет звучать заказ в "МакДональдс" для владельцев электромобилей.

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"МакДрайв", детские и игрушки в "ХеппиМил", бесплатный Wi-Fi и недели особых блюд – чем только не привлекает клиентов сеть McDonald's. Новая услуга в меню добавит еще несколько положительных баллов в рейтинг бренда.

Фото: зарядные станции на территории McDonald's в Швеции

Первые зарядные станции на территории учреждений уже начали работу в стране с одним из самых высоких показателей электрифицированного транспорта в мире – Швеции. Сейчас по всей стране работает 55 зарядок рядом с фастфудом. Новая услуга оценивается по прейскуранту поминутно – 2,5 кроны (6,15 грн) за минуту. Следующей страной на очереди, после Швеции, являются Нидерланды, там планируют установить 168 зарядных станций. Постепенно зарядки появятся в учреждениях по всему миру.

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