Нова послуга для клієнтів ресторанів швидкого харчування допоможе водіям одночасно "годувати" їх електромобілі та попоїсти самим.

“Два “БіґМак” меню з “Колою” і двадцять хвилин зарядки, будь-ласка”, – відтепер приблизно так звучатиме замовлення в “МакДональдс” для власників електромобілів.

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“МакДрайв”, дитячі кімнати та іграшки в “ХеппіМіл”, безкоштовний Wi-Fi та тижні особливих страв – чим лиш не приваблює клієнтів мережа McDonald's. Нова послуга в меню додасть ще кілька позитивних балів до рейтингу бренду.

Фото: зарядні станції на території McDonald's у Швеції /

Перші зарядні станції на території закладів вже розпочали роботу у країні з одним із найвищих показників електрифікованого транспорту в світі – Швеції. Наразі по всій країні працює 55 зарядок, поруч з фастфудом. Нова послуга оцінюється за прейскурантом похвилинно – 2,5 крони (6,15 грн) за хвилину. Наступною країною на черзі, після Швеції, є Нідерланди, там планують встановити 168 зарядних станцій. Поступово зарядки з’являться у закладах по всьому світу.

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