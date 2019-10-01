Багатостраждальний стартап, два роки тому викуплений китайським холдингом Geely, нарешті може знайти застосування, але не на батьківщині, а в Піднебесній.

Terrafugia вже довгий час топчеться на одному місці, через свою двоїсту природу – транспорту, що їздить і літає потрібно вдвічи більше сертифікацій та дозвільних документів.

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Розробка літального апарата Terrafugia 2-в-1 стартувала ще в 2006 році. Перший ходовий прототип здійнявся у небо в 2009 році. Ще дев’ять років знадобилось фірмі на фіналізацію продукту, коригування конструкції, подвійну сертифікацію за авіаційними та автомобільними стандартами. Минулого року компанія нарешті оголосила про відкриття замовлень на Transition, пообіцявши розпочати постачання апаратів покупцям цього літа. Незважаючи на чималу вартість Terrafugia Transition у 279 000 доларів за базову версію, виробник усе ще змушує клієнтів чекати і до цього часу жоден з них ще не отримав свій літакомобіль.

Фото: Terrafugia Transition / Terrafugia

Тим не менш, днями концерн Geely, який викупив Terrafugia два роки тому, оголосив тендер для підрядників на будівництво виробничої бази Geely Teli Express – дочірньої компанії Taili Flying Motors – суббренду Terrafugia в Китаї. Будівництво планують завершити до кінця жовтня 2020 року, а до кінця того ж року – розпочати серійне виробництво літаючих машин.



У повідомленні Geely зазначається, що продукція Geely Teli Express призначена як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

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